Statsministeren møtt av demonstrerande pelsdyrbønder i Gloppen

Statsministeren og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) var på besøk for å få ei orientering om korleis kommunen jobbar med mat og måltid i eldreomsorga, men vart møtt av demonstrantar med plakatar utanfor senteret.

Pelsdyrbøndene demonstrerte mot avgjerda om å tvangsavvikle pelsdyrnæringa innan 2025, melder NRK.

Mellom anna meiner pelsdyroppdrettarane at den samla kompensasjonen på 0,5 milliardar kroner til omstilling er altfor lite og at det må leggjast 2 milliardar kroner på bordet for at det skal monne.

Statsministeren lova å ta med seg innspela, men var krystallklar på at vedtaket ikkje vil bli endra.

– Eg forstår at det er vanskeleg når ein blir utsett for ei slik omstilling, men det er òg stor politisk støtte for at vi må ta dyrevernsproblematikken på alvor. Pelsdyr i bur er ikkje noko Noreg vil ha framover, sa ho.

