Nesten alle eldre bruker internett

Ein rapport frå SIFO viser at det er stor skilnad òg mellom dei eldste aldersgruppene. Spesielt dei over 80 år slit med å vere oppdaterte digitalt og meistre internett.

SIFO-rapporten viser at blant eldre over 60 år i utvalet, har tilgangen til internett auka frå 2014 til 2018. Bruken av fleire ulike nettenester aukar òg.

Fleire eldre nettbrukarar føler at dei meistrar internett, frå fire av ti i 2014 til fem av ti i 2018. Dei fleste har lært seg nettbruk gjennom jobben. I 2018 følte seks av ti seg trygge på internett, medan åtte av ti seier dei har god oversikt over passorda.

Totalt er fire av ti motiverte til å delta digitalt. Men halvparten ønsker å styrke eigen digitalkompetanse, helst gjennom kurs, sjølv om manglande tid og interesse blir framheva som dei viktigaste hindringane for dette. Behovet for å meistre den digitale verda har auka fordi heile seks av ti eldre meiner at internett er naudsynt i kvardagen.

Talet på eldre som ikkje nyttar internett, er halvert, frå to av ti i 2014 til berre éin av ti i 2018. Hovudgrunnane til at internett ikkje blir nytta, er manglande behov og interesse. Men mange føler òg at dei er for gamle eller dei er imot den raske teknologiutviklinga. Heile åtte av ti meiner dei klarer seg fint utan å bruke internett.

