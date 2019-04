Kallmyr vil utvise fleire kriminelle utlendingar

innenriks

I forslaget departementet sende ut på høyring torsdag blir det foreslått mellom anna å utvise utlendingar med mellombels opphaldsløyve som bryt vegtrafikklova.

– Dette omfattar grove brot på fartsgrensene, køyring utan førarkort og ruspåverka køyring. Innstrammingane vil òg ha tyding for moglegheita til å utvise EØS-borgarar og yrkessjåførar frå EU/EØS som står bak fleire alvorlege brot på vegtrafikklova, seier Kallmyr.

Departementet foreslår i tillegg ein tilgang til å utvise utlendingar med mellombels og permanent opphaldsløyve for mellom anna visse seksuallovbrot som i dag ikkje kan føre til utvising, og for ulovleg væpning på offentleg stad.

– Det er viktig at utlendingslovgivinga ikkje fastset ein unødig høg terskel for utvising i tilfelle der dette elles verkar å vere ein rimeleg og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for tilliten befolkninga har til innvandringsreguleringa at vi har eit regelverk som gir moglegheit for utvising i slike tilfelle, seier justis- og innvandringsministeren.

Fristen for å gi merknader til høyringsforslaget er sett til 15. august 2019.

(©NPK)