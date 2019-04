Innvandrarkvinner stod for tre av ti fødslar i fjor

innenriks

29 prosent av dei 55.000 barna som vart fødde i Noreg i fjor, har innvandrarmor, skriv Dagens Næringsliv og viser til tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette sjølv om innvandrarkvinner no har ein fødselsrate på 1,87 per kvinne, mot 1,56 i den andre kvinnelege befolkninga.

– Det er overraskande at ein så stor del av barna vart fødde av innvandrarkvinner, fordi skilnaden mellom fruktbarheita til kvinner med og utan innvandrarbakgrunn er lågare enn på lenge, seier seniorforskar Astri Syse i SSB.

Syse seier at ein av grunnane til at delen barn fødde av innvandrarkvinner har auka, er at det er fleire innvandrarkvinner som er i fruktbar alder.

SSB definerer ein innvandrar som ein person som er fødd utanfor Noreg, men som seinare har flytta hit. Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, seier utviklinga er negativ.

– Både fordi nordmenn føder færre barn og fordi barnefattigdommen blant innvandrarfamiliar aukar. For å halde oppe befolkningsgrunnlaget, bør nordmenn føde fleire barn, seier han.

