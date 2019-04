Avdukar minnesmerke på treårsdagen for Turøy-ulykka

innenriks

Det vil bli halde ei minnemarkering på staden der ulykka skjedde på treårsdagen for ulykka. Det er under denne markeringa at minnesmerket skal avdukast, skriv Bergensavisen.

– Tanken er at dette skal vere ei enkel, men samtidig verdig markering, seier ordførar Børge Haugetun i Øygarden kommune.

Minnesmerket består av ein stor granittstein frå Øygarden. Verket er laga av kunstnaren Arne Mæland frå Os og har ein minneplakett og dessutan namna på dei omkomne på steinen.

Minnesmerket er plassert slik at dei som ønsker å besøkje staden har utsikt mot staden der sjølve ulykka skjedde.

Tolv menn og éi kvinne omkom då eit Super Puma-helikopter styrta etter at rotoren losna ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland 29. april 2016.

