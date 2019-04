Tybring-Gjedde: Ressursane fann kvarandre under redningsaksjonen av Viking Sky

innenriks

Det trekte statsråden fram i ein tale då ho saman med statsminister Erna Solberg (H) møtte fleire av redningsmannskapa som deltok i redningsaksjonen av cruiseskipet Viking Sky og tankskipet Hagland Captain i Hustadvika.

– Om ein tenker på dei moglege konsekvensane denne ulykka kunne ha fått, så tenker eg at dagen i dag er til for å fortelje alle desse personane kor fantastisk samvirke og samarbeid dei har jobba med. Det har ikkje komme av seg sjølv, sa Tybring-Gjedde til NTB etter ein lunsj i representantbustaden til regjeringa i Oslo onsdag.

Viktig med evaluering

Det var 1.373 personar om bord då Viking Sky fekk motorstans ved 14-tida laurdag 23. mars. Rundt 470 passasjerar vart heisa om bord i helikopter i ein omfattande redningsaksjon, beskrive av 330-skvadronen på Sola som så omfattande at den «balanserte på kanten av kva dei kunne klare».

I møtet med redningsmannskapa vart det både delt erfaringar og refleksjonar. Og sjølv om den grunnleggande beredskapen ifølgje Tybring-Gjedde viste seg å vere god, er det lærdom å hente.

– Det blir gjort ei evaluering, og den er det viktig at vi går gjennom. Men så er det mykje som også har gått bra, som vi skal lære av. Var det tilfeldig at det gjekk bra? Er det noko som kjem til å vere like bra neste gong, eller var det litt tilfeldig? Viss det ikkje var det, så må vi vite at det er noko som ligg i prosedyrane våre og som vi kan forsterke eller gjere på ein annan måte, seier Tybring-Gjedde, før ho understrekar at det ikkje vart reflektert rundt det som eventuelt ikkje gjekk like bra under redningsaksjonen.

Beredskap

I kjølvatnet av redningsaksjonen i Hustadvika, vart det reist debatt om beredskapen langs kysten – spesielt i Nord-Noreg. Statsminister Erna Solberg har tidlegare medgitt at Noreg ikkje kunne handtert ei ulykke med cruiseskip lenger nord og ved Svalbard like godt som Viking Sky-havariet.

På spørsmål om tryggleiken er tilstrekkeleg langs kysten, svarer Tybring-Gjedde dette:

– Det veit vi aldri. Vi veit ikkje om han er tilstrekkeleg før det skjer noko. Det er ikkje slik at beredskapen vår langs kysten er lagt inn slik at dersom det er to samtidige hendingar, som er av denne typen hending, ja, så veit vi at det har vi ikkje høve til. Det er ikkje mogleg, seier Tybring-Gjedde.

Statsråden reiser onsdag kveld til Bodø der den årlege krigsøvinga Øvelse Nord går av stabelen. Øvinga tar i år for seg ei skipsulykke som scenario, og vil omfatte rundt 1.500 personar og engasjere fem skip, fleire helikopter og militært og sivilt materiell for 4,5 milliardar kroner.

