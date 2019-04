Rekordmange klagar på humorinnslag i NRK

innenriks

Sekretær Erik Skarrud seier talet på klager er på normalt nivå, men seier Satiriks likevel stikk seg noko ut.

– Det har vore ein del klagar mot Satiriks i haust og vinter, men det har aldri vore så mange som no, seier sekretær Skarrud i Kringkastingsrådet til Medier24.

Av alle klagane er heile 100 retta mot humorprogrammet som lagar satire av nyheitsbildet kvar veke. Særleg forbanna er mange av klagarane på at komikarane utgav seg for å vere politikarar under ein miljødemonstrasjon for barn og eit innslag der utdrag frå Anders Behring Breiviks manifest vart omsett til nynorsk og prøvd spreidd i kommentarfelt, mellom anna i avisa Resett.

– NRK Satiriks saboterer Dagsnytt 18, dei saboterer ein demonstrasjon gjort av barn og unge føre Stortinget. Og det gjeld dessverre ofte: Dei mobbar, trakasserer og gjer narr. Berre ein i NRK seier at noko er humor, så er altså alt tillate og alle omsyn og etiske fordringar kan leggjast til side, skriv ein av klagarane.

Saka om Breiviks manifest er varsla klaga inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) og klagane knytt til denne saka vil derfor ikkje bli behandla av rådet under møtet torsdag.

Også ei nyheitssak om forhold ved sjukehuset i Flekkefjord har resultert i mange klager mot NRK. Mange meiner statskanalen tok for hardt i under dekninga og at reporterane ikkje kritiserer leiinga ved sjukehuset.

– Kva er det som gjer at dei lagar så einsidig vinkla reportasje om eit velfungerande og flott lokalt sjukehus, spør ein av klagarane.

