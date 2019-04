Raudt vil sikre at ekstra bustønad til straumutgifter ikkje blir trekt frå andre ytingar

innenriks

Etter ein vinter med rekordhøge straumprisar vedtok regjeringa i mars å gi minst 2.950 kroner ekstra til dei som får bustønad. Det var ei eingongsutbetaling for dei som fekk bustønad i februar, og ho vart administrert av Husbanken.

– Vi ser at høge straumprisar særleg rammar familiar med dårleg råd. bustønaden er eit målretta tiltak og det viktigaste bustadsosiale tiltaket vi har, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB då regjeringa offentleggjorde tiltaket.

Tiltaket omfatta rundt 90.000 husstandar og ville koste staten 274 millionar kroner.

Ikkje til andre ytingar

Trass i at tiltaket gav ekstra stønad for å dekke høge straumutgifter, kan det enkelte stader verke som at den ekstra stønaden blir trekt frå andre stønader frå kommunane. Årsaka er at eingongsutbetalinga blir rekna som inntekt i berekningsgrunnlaget for sosialhjelp.

– Då Raudt allereie i januar foreslo ekstra utbetaling av bustønad på grunn av dei høge straumprisane, var det meint som eit strakstiltak for dei med dårlegast råd. No blir vi kontakta av fleire som har fått beskjed om at tilskotet til å dekke høge straumutgifter blir trekt frå andre stønader i kommunar rundt i landet, inkludert Trondheim, Oslo og Horten. Dette rammar i all hovudsak dei som får sosialhjelp. Dette er hårreisande usosialt, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Partiet vil derfor fremme eit forslag i Stortinget torsdag der regjeringa blir beden om «å sikre at ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter ikke skal gå til fratrekk på andre ytelser disse personene får utbetalt fra kommunene».

Ber regjeringa rydde opp

Moxnes meiner regjeringa må rydde opp sidan det ifølgje han ikkje kan vere slik at dei som har aller minst, blir tatt frå den ekstra stønaden som skal dekke utgifter dei faktisk har hatt.

– Eit kutt på nesten 3.000 kroner på ein månad, for einslege nesten halvparten av sosialhjelpa, vil skape umoglege situasjonar for folk som står utan anna inntekt. Viss ikkje regjeringa umiddelbart tar grep, må Stortinget sikre handling, seier Moxnes.

