Politiet evakuerer bebuarar i brannområdet i Lyngdal

Like etter klokka åtte onsdag morgon opplyser Agder politidistrikt til Nettavisen at dei er i gang med å evakuere bebuarar.

– Brannen er ikkje under kontroll, og vi har no sett i gang evakuering av ti bygningar. Det dreier seg om hus og ein eller to gardar. Dette gjer vi i sikkerheitsfall, for å sørge for at det ikkje er personar i bygga, seier operasjonsleiar Kjell Upsahl.

4.000 mål har brunne

Mellom tre og fire tusen mål skog har brunne ved Lille Kvelland i Lyngdal, seier brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

Det har i heile natt blåse kraftig i området, og brannen har spreidd seg. Aasen seier han håper dei vil få kontroll over brannen gjennom dagen.

35 brannmannskap og 15 frå sivilforsvaret hjelper til i sløkkingsarbeidet.

Spreier seg mot E 39

Brannmannskap rykte i 5-tida ut for å sikre busetnaden på Lille Kvelland.

– Ei stund var det fare for han, men mannskapa som vart sendt ut, fekk raskt sikra busetnaden, seier Kay Bentsen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen onsdag morgon.

Han seier at brannen no spreier seg i retning E39, men det er førebels ikkje fare for at vegen blir stengd.

– Det er noko busetnad i den retninga som vi prøver å ha kontroll på, seier Bentsen.

Braut ut tysdag

Det blæs kraftigare onsdag enn det gjorde tysdag.

– Vinden har same retning. Han kjem frå nord-nordaust. Jo meir vind, jo fortare rører brannen seg, så det er klart det skaper visse utfordringar, seier Bentsen.

Brannen i Lyngdal braut ut tysdag ettermiddag. På det meste deltok 43 mannskap frå brannvesenet, 14 frå Sivilforsvaret og to helikopter i arbeidet med å sløkke skogbrannen. Ved 22-tida avslutta dei arbeidet for natta, men brannmannskap var i gang igjen ved soloppgang onsdag morgon.

