Opposisjonen: – Regjeringa spenner bein for avisene

innenriks

I Stortingets spørjetime onsdag måtte kulturminister Trine Skei Grande (V) tole kritikk for den nye innretninga på pressestøtta som ho har foreslått.

I mediestøttemeldinga som vart lagt fram i slutten av mars, varsla Grande ei solid dreiing av pressestøtta i retning små og lokale medium.

Men det skjer på rekning av alle andre aviser, som også slit, meiner Senterpartiet.

– Skuffelsen var stor då det viste seg at meldinga ikkje inneheld eit einaste tiltak for å verne mediemangfaldet. Det einaste som kom, var ei satsing på små lokalaviser, men denne skal takast frå dei større, sa Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.

– Inkje tiltak

Ho peikar på at meldinga ikkje inneheld tiltak for å hjelpe media i ein pressa situasjon med dalande annonsemarknad og overgang til digitale plattformer. I staden vil både såkalla nummer to-aviser, regionaviser og meiningsberande aviser som Klassekampen, Vårt Land, Nationen, Dagsavisen og Dagen missa støtte.

– Mange har allereie måtta kutte kostnader inn til beinet. Korleis i all verda styrker dette mediemangfaldet, ville ho vite.

Grande hevdar på si side at mediestøttemeldinga både inneheld nye tiltak og friske pengar.

– Utfordringa er at vi har geografiske kvite flekker som ikkje blir dekte av lokale medium. Alle som står langs ein bygdeveg full av hol, skal ha ein journalist å ringe til, sa kulturministeren.

Blir ramma av postlov

Sem-Jacobsen meiner avisene samtidig vil bli hardt ramma av regjeringsforslaget til ny postlov, som kuttar talet på dagar med postlevering frå fem til 2,5 dagar.

– Fleire aviser eg har snakka med, seier dei vil miste mange papirabonnentar, sa ho.

Omlegginga vil ramme 173.000 abonnentar fordelte på rundt 200 aviser.

Grande peikar på at regjeringa har sett av 800 millionar kroner for å kjøpe tenester av Posten og sikre levering av aviser tre dagar i veka i tre år framover.

– Vi må sørge for at avisene kjem over på digitale plattformer, slo ho fast.

Vil ha papir

Arbeidarpartiets Anette Trettebergstuen meiner det er paradoksalt at regjeringa spenner bein på lokalavisene gjennom å kutte distribusjonen og peikar på at lokalavisa for mange er den viktigaste kjelda til nyheiter.

– Folk vil framleis ha lokalavisa på papir, slo ho fast.

