Kulturprofil tiltalt for åtte valdtekter, melder Nettavisen

innenriks

Nettavisen får opplyst at det er tatt ut tiltale for valdtekt og dessutan eitt tilfelle av seksuell omgang med ein person under 16 år. Mannen vart i desember sikta for valdtekter av 13 kvinner, men er no tiltalt for åtte valdtekter.

I tiltalen skal det vere totalt ni fornærma jenter og kvinner. Fire skuldingar er dermed lagt bort, påpeikar forsvararen til mannen, advokat Elisabeth Myhre.

Ho seier at saka framleis er under etterforsking.

– Klienten min erkjenner framleis ikkje straffskuld, han kjenner seg ikkje igjen i skuldingane slik dei har vorte sett fram, og synst det er vanskeleg å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskinga er ferdig, seier Myhre.

Mannen er tidlegare omtalt som «kulturtopp» og har tidlegare hatt leiarstillingar i ulike delar av mediebransjen og kulturlivet.

Den første meldinga kom i 2015, og fleire av sakene skal strekke seg fleire år bakover i tid.

– Tiltaleavgjerda er sendt tingretten for tidsetting i dag. Vi kommenterer ikkje saka før den er bekrefta forkynt for tiltalte, skriv statsadvokat Trude Antonsen i ein mail til NTB.