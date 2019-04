Full kyrkje og pølsefest for Jon Skolmen

innenriks

Det noko uvanlege innslaget speler nok mellom anna på pølseskulesketsjane den folkekjære artisten og revyforfattaren framførte. Skolmen døydde 28. mars – ifølgje dødsannonsen med dei næraste rundt seg og med jazz på radioen. Han vart 78 år gammal.

Musikken under gravferda preg av mannen sjølv. Eit fullt band spelte jazzstandardane «Misty» og «Stella by Starlight», og «Sing, sing, sing» og «Fly me to the moon» tona ut frå lydanlegget.

«Ave Verum» vart sunge av Sølvguttene og Kåre Conradi song «De nære ting».

Minneord vart lese av Rolf Karlstrøm og styreformann Andreas Diesen i Norsk Revyforfatterforening. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen talte òg under gravferda.

Skolmen har underhalde store og små i over 40 år, og har vore å sjå på TV, i film og revyar i både inn- og utland. Han var onkel til Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til Christian og Tine Skolmen.

Dei siste åra var Skolmen pensjonist og brukte tida saman med sambuaren Elisabeth Rud. Han sakna ikkje rampelyset.

– Eg føler at eg har gjort mitt, og har ingen planar om å stå på scena igjen, sa han i eit intervju med Se og Hør i 2015.

