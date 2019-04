Full innsats mot skogbrannen i Sokndal – 6.000 mål brunne ned

innenriks

30 personar frå Heimevernet og nye brannmannskap kom klokka 4.30. No skal dei saman legge planane for dei omfattande brannane som tysdag utløyste evakueringa av 160 bueiningar og hundrevis av bebuarar.

– Vi har no ein gjennomgang av områda som blir vurderte som mest kritiske. I natt har brannar døydd ut enkelte stader, men oppstått i nye område. Situasjonen er under utvikling, seier rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til NTB.

Det har så langt brunne i 6.000 mål, opplyser Sørvest politidistrikt i ei pressemelding. Brannen har spreidd seg til Jøssingfjorden, der mellom anna eit naust har brunne ned. Politiet fryktar at brannen kan spreie seg til Knubedal og vidare i retning Sogndalsstranda.

Full innsats

Ordførar Trond Arne Pedersen opplyste tidlegare til NTB at brannen var venta å komme tett på busetnaden onsdag morgon, men seier at den faren no er noko redusert.

– Det har vore full innsats frå 40 til 50 brannmannskap gjennom natta. Strategien vår onsdag morgon er å få helikopter opp med ein gong det blir lyst. Samtidig skal vi få inn friske brannmannskap, personell frå Forsvaret og annan bistand, seier Olsen.

På Twitter opplyser Statens skogbrannhelikopter, som blir koordinert av Hovudredningssentralen for Sør-Noreg, at tre helikopter er sett inn i Sokndal og tre i Lyngdal.

– Desse blir forsterka med ytterlegare fem maskiner ved behov utover dagen, opplyser dei.

220 sjekka inn

Hundrevis av bebuarar er hittil evakuerte. Politiet seier ingen fleire har vorte evakuerte i løpet av natta, men ser bort frå ikkje at det kan skje onsdag morgon.

Fem hjelpekors i Røde Kors frå Sandnes til Egersund har hjelpt til med det omfattande evakueringsarbeidet. I tillegg hjelper Norsk Folkehjelp til med personell. Lokale bønder har òg bidratt med eigne vassvogner.

– Rundt 220 evakuerte personar sjekka seg inn i Sokndalshallen, men rundt 117 av dei sjekka seg ut igjen etter å ha fått overnatting hos venner eller familie, seier Olsen.

Stengde vegar

Pakka familiebilde

Blant dei som vart evakuerte til Sokndalshallen er ekteparet Gunn Therese Birkeland og Arnt Ove Børildsen, som pakka bunaden og bilde av barna sine då skogbrannen braut ut, ifølgje Dalane Tidende.

– Eg har opplevd å miste alt då eg var liten. Eg vil ikkje oppleve det igjen, fortel Birkeland, som var åtte år då ho og familien mista huset i ein brann.

