Turistane flyktar frå Sri Lanka etter terroren

innenriks

Terrorangrepa 1. påskedag, som til no har kravd over 320 menneskeliv, kan dermed bli eit hardt slag for Sri Lankas viktige turistnæring.

For nordmenn er ikkje Sri Lanka eit veldig stort reisemål, men dei siste åra har det vore eit oppsving, særleg etter at landet vart kåra til toppdestinasjon av Lonely Planet, får NTB opplyst hos Ving.

Ving er blant dei største norske turoperatørane til Sri Lanka og hadde 16 gjester på øya då bombene small.

– Vi har vore i kontakt med alle. Dei fleste er på veg heim eller skal dra heim denne veka, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff til NTB.

Pakkereiselov

Selskapet har ikkje kansellert nokon turar, men har bestemt at alle som har bestilt reise til Sri Lanka, vil få fri avbestilling eller ombooking fram til 30. april.

Etter pakkereiselova har ein rett til å heve kjøpet og krevje pengane tilbake dersom Utanriksdepartementets reiseråd blir endra. På grunn av den uklare situasjonen rår UD no mot reiser eller opphald på Sri Lanka som ikkje er strengt nødvendige.

– Vi følgjer UDs reiseråd og tilrår medlemmene våre å gjere det, seier leiar av Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Får sine heim

Apollo og TUI hadde to nordmenn kvar på Sri Lanka i påsken.

– Vi sørgde for at begge kom heim tidlegare. Vi følgjer alltid UDs reiseråd, opplyser kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

Apollos to gjester skal etter planen reise heim onsdag.

– Vi prøver no å sjå om vi kan få dei heim tidlegare, seier marknadssjef Tonje Løkaas Fossum. Apollo har òg blokkert turar til Sri Lanka på nettsidene sine og vil ta kontakt med dei som allereie har bestilt, for å tilby turar til andre reisemål.

TUI har ikkje kansellert nokon turar, men har heller ingen bestillingar før i juni.

– Vi må berre følgje med på utviklinga og sjå kva som skjer, seier Aspengren.

Også flyselskapet Emirates, som flyr nordmenn til Sri Lanka via Dubai, tilbyr passasjerar gratis avbestilling og ombooking etter angrepet søndag.

Nervøse turistar

Tysdag var den internasjonale flyplassen i Colombo full av nervøse turistar som ville heim, skriv nyheitsbyrået AFP. Alle ut- og inngangar er vakta av tungt væpna soldatar.

Også hotella langs den berømte stranda i hovudstaden har sett inn ekstra vakthald, medan srilankiske reisebyrå melder om mange avbestillingar.

Men ikkje alle kjem seg av garde. Den tyske læraren Martin Ewest kom til øya for to dagar sidan saman med kona og den tolv år gamle dottera.

– Vi ønsker å dra så fort som mogleg. Men ambassaden kan ikkje hjelpe fordi dei har ferie, flyselskapet seier dei ikkje kan gjere noko, og hotellet vårt har ikkje tilbode oss noko hjelp, seier han til AFP

Danskane blir

I Sverige og Danmark er interessa for Sri Lanka langt større enn i Noreg. Der har fleire turoperatørar sett opp direkte charterturar.

I påsken var rundt 700 danskar på ferie på Sri Lanka. Trass i at også danske styresmakter har utskrive eit reiseråd, har berre eit fåtal valt å dra heim tidlegare enn planlagt, opplyser leiar for Dansk Rejsebureau Forening Lars Thykier.

– Dei danske turistane har generelt sett tatt ting med ro, og mange har vore på stader der dei ikkje har merka nokon ting, så dei reiser heim som planlagt. Det har på ingen måte vore snakk om noka evakuering, seier Thykier.

