Regjeringa vil hente heim foreldrelause barn av norske IS-krigarar

– Vi jobbar no med system for å få til ein mogleg heimhenting av barn, først og fremst dei som er foreldrelause, sa statsminister Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter tysdag morgon.

Ho understrekar at det i dag ikkje er aktuelt for regjeringa å hente heim verken IS-krigarar eller mødrene til barna deira, men at det blir jobba med å finne og identifisere foreldrelause barn med norsk statsborgarskap eller barn som er fødde i IS-område av norske foreldre.

Tidlegare har det tilsynelatande vore uaktuelt for norske styresmakter å hente heim norske barn som eksempelvis har vore fødde i IS-område, flyktningleirar eller som har vorte tatt med frå Noreg av foreldre som ønskte å slutte seg til IS. Men arbeidet Solberg no opplyser om, har gått føre seg «i lengre tid», ifølgje statsministeren. Noreg samarbeider mellom anna med andre europeiske land for å avklare nasjonaliteten til barna.

– Vi veit førebels ikkje kven som er norske barn, særleg ikkje viss dei er foreldrelause. Vi må konstatere identiteten og nasjonaliteten deira og gi dei eit norsk statsborgarskap viss dei har norske foreldre. Det er ganske krevande, seier ho.

– Samtidig må vi sørge for at vi ikkje tar imot IS-krigarar frå andre land som er fedrar til nokre av desse barna og at vi ikkje får andre som kjem til Noreg og krev familiegjenforeining og anna, seier Solberg.

Førebels er gruppa som kan hentast heim definert som «barn». Statsministeren seier det ikkje har vore diskutert aldersgrenser, men at dei fleste av dei det er snakk om truleg ikkje er fødde før 2011.

