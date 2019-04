Politiet håpar å avklare Liadal-saka innan nokre veker

innenriks

Før påske vart det kjent at Liadal er politimeld av administrasjonen på Stortinget. Meldinga gjeld bedrageri, opplyser Rune Skjold ved seksjon for økonomi- og spesialetterforsking i Oslo politidistrikt til VG tysdag.

– Det er spørsmål om det er bedrageri, eventuelt forfalsking av dokument, seier Skjold.

Politiet samlar inn dokumentasjon frå Stortinget og vurderer òg kva dei sjølv skal hente inn. Denne innsamlinga er venta å ta nokre veker.

Etter det vil politiet vurdere grunnlaget for vidare etterforsking, skriv Aftenposten.

Avisa avslørte tidlegare denne månaden at Hege Haukeland Liadal har kravd over 60.000 kroner frå Stortinget for reiser som ikkje har skjedd. Ho har via advokaten sin avvist å bevisst ha brote reglane for reiserefusjonar.

(©NPK)