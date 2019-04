KrF vil hjelpe foreldrelause barn av IS-krigarar først

innenriks

– Statsministeren har i dag vore tydeleg på at vi gjer det vi kan for å hjelpe heim dei ungane som er foreldrelause. KrF i regjering har stort engasjement for at ungane ikkje skal lide, at dei skal komme heim, seier påtroppande KrF-leiar Kjell-Ingolf Ropstad.

Under ein pressekonferanse før landsmøtet i Stavanger i helga, vart både Ropstad og fungerande leiar Olaug Bollestad pressa på spørsmålet.

Saka har splitta regjeringa, der KrF og Frp står på kvar si side i debatten. Tysdag gjekk statsministeren ut og sa at dei vil jobbe for å hente heim foreldrelause barn av norske foreldre.

Men det er framleis uavklart kva som vil skje med ungane som har foreldre som lever.

– Vi har jobba i regjeringa over tid for å finne løysingar for ungane. Dei det kan vere enklast å få ut, er dei foreldrelause. Alle har same retten, men i nokre situasjonar må vi sjå på kven vi kan hjelpe først, seier Bollestad.

Ho peikar på at det «er mange skjær i sjøen» for å hente ungar heim frå Syria.

– Det er mange av desse ungane vi ikkje har visst om. Utfordringa er først å få greie på kor mange ungar det er snakk om, og kva for ungar det er snakk om, seier Bollestad.

– Vi er opptatt av å byrje i ein ende. Då vil vi først hjelpe dei foreldrelause.

