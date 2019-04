Konsernsjef ville behalde namnet NSB

innenriks

– Eg trudde at vi var best tent med å behalde det gamle namnet, seier Isaksen til Aftenposten.

Isaksen skulle likevel endre meining. Han seier at fleire undersøkingar bidrog til heilomvendinga.

– Det var spesielt éi som overtydde meg. Ho viste at eit stort fleirtal knytte NSB ikkje berre til tog, men til all jernbane i Noreg. Dette sjølv om Bane Nor vart utskilt i 1996, og over halvparten av dei tilsette i selskapet dreiv med buss (5.300 tilsette mot 3.200 på buss i august 2018, red.anm.), seier han.

– Den andre årsaka var at også vi som jobbar her, må skjønne at vi no er noko anna enn NSB, seier Isaksen.

Avgjerda i leiargruppa om namneendringa vart til slutt einstemmig, men ikkje utan motstand frå profilerte tillitsvalde i norsk jernbane.

Leiar Jane Sæthre i Jernbaneforbundet og Rolf Ringdal i Lokmannsforbundet gav beskjed om at tilsette neppe ville setje pris på namnebytet. Dei fekk likevel instruksar om å halde korta tett til brystet for å unngå lekkasjar, protestar eller at nokon stal det nye namnet.

(©NPK)