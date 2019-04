Dronning Sonja er høgaste verje for TV-aksjonen i år

innenriks

TV-aksjonen skal gi kvinner i nokre av dei fattigaste landa i verda moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få stemma si høyrt, seier generalsekretær Gry Larsen i CARE Noreg.

– Dronning Sonja har eit sterkt engasjement for årets tema, og vi er veldig glade og takknemlege for at dronninga vil vere høgaste verje for TV-aksjonen, seier Larsen.

Midla som blir samla inn i år skal gå til kvinner i Niger, Mali, Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høgaste verje for TV-aksjonen heilt sidan starten i 1974. Dronning Sonja opna den aller første innsamlingsaksjonen, då som kronprinsesse. Ho har vore høgaste verje for fleire aksjonar, seinast for Røde Kors i 2016.

TV-aksjonen i år blir arrangert 20. oktober.

(©NPK)