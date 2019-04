BT: Kampflyrekninga har stige med 16 milliardar kroner

innenriks

Totalrekninga for kampflyinvesteringa ligg rundt 16 milliardar kroner over reknestykket i 2012, ifølgje berekningane til avisa.

I statsbudsjettet i år har Forsvarsdepartementet fjerna eit ord om styringsmålet som var der seinast i budsjettet i fjor, nemleg at målet skal «fastholdes». Programdirektør i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, erkjenner overfor Bergens Tidende at sannsynet er lågare for å nå styringsmålet som vart sett i 2012, men understrekar at det ikkje betyr at styringsmålet er lagt til side.

Aps forsvarspolitikar Martin Kolberg reagerer på at regjeringa sit med kunnskap om at styringsmålet kanskje ikkje kan bli nådd, utan at Stortinget har vorte orientert. Han får støtte av andre raudgrøne politikarar. Sps forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, seier saka er urovekkande.

– No må vi trekke i nødbremsen og stoppe bestillinga av dei siste flya, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Forsvaret nektar likevel for delar av BTs framstilling. Dei peikar mellom anna på at rundt 2,7 milliardar kroner som skal brukast på å oppgradere bygningsmassane på Ørland og Evenes, ikkje er direkte relatert til kampflyinnkjøpet, men er kostnader som følgjer av Ørlands eksistens som flyplass.

