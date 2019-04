Amundsen: Uklokt og skuffande av Solberg å opne for å hente barn av IS-krigarar

innenriks

I NRKs Politisk kvarter tysdag morgon varsla Solberg at regjeringa likevel jobbar med ei mogleg heimhenting av foreldrelause barn med norsk tilknyting frå IS-områda.

Amundsen, som er tidlegare justisminister i Solbergs regjering og som no sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Frp, seier han har fått ei rekke SMS-ar med sterke reaksjonar frå folk i partiet etter Solbergs signal.

– Folk er opprørte, seier Amundsen til NTB.

«Sjølvskading»

I eit intervju med Aftenposten førre veke brukte Amundsen omgrepet «sjølvskading» om det å hente barna og mødrene som har budd i IS-område til Noreg. Amundsen meiner det blir svært vanskeleg å avgrense hentinga til foreldrelause barn som Solberg no opnar for.

– Frykta mi er at ein opnar ei dør som det blir veldig vanskeleg å lukke. Barna kan brukast som anker for familiegjenforeining. I verste fall kan dette vere billetten for IS-krigarar til Noreg, seier Amundsen.

Han seier det ikkje er vanskeleg å forstå at ein har sympati for små barn som sit i leirar med dårlege forhold, men peikar på at skal ein opne for å hente heim barn, så betyr det barn opp til 18 år.

– Det betyr at vi kan hente heim barn som har vore gjennom terrortrening, og det er djupt problematisk, seier Amundsen.

Han meiner Noreg heller bør jobbe for å gjere forholda i leirane i dei tidlegare IS-områda betre for barna som er der.

– Påfallande forsvinning

Aftenposten skreiv tysdag om fem norske barn mellom eitt og sju år som dei har møtt i flyktningleiren al-Hol i Syria. Ifølgje opplysningane til avisa skal faren, ein 31 år gammal norskafrikanar, vere drepen, og mora, ei etnisk norsk kvinne, vere forsvunnen.

– Når det kjem nye opplysningar, som i denne saka, er det viktige for Frp at vi er ryddige og prinsipielle. Vi har heile tida sagt at vi ikkje ønsker IS-krigarar og desse mødrene tilbake til Noreg, fordi dei står for støtte til terrorregime. Viss barna kjem heim, så vil også foreldra måtte komme heim, derfor ønsker vi ikkje det, seier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim til NTB.

– Kva viss barna er foreldrelause, vil de då opne for å hente dei til Noreg?

– Om dei er norske, veit vi ingen ting om no, og det vil vere noko vi må ta stilling til dersom det blir verifisert. Det er viktig at norske styresmakter har strenge krav til DNA-testing og fødselsattest og gjer alt dei kan for å sjekke at det stemmer at mor og far er borte. Det er påfallande at mor plutseleg er borte, seier Engen-Helgheim.

– Siger til KrF

Amundsen seier han forstår den vanskelege situasjonen til statsministeren med å prøve å sameine ei firepartiregjering med svært ulikt syn på saka. KrF og Venstre jobbar sterkt for å få barna og mødrene heim. Amundsen seier han tolkar Solbergs utspel som ei hand til KrF, som har landsmøte i helga.

– Det kan seljast inn som ein siger for KrF, som har engasjert seg sterkt i saka, seier Amundsen.

– Men dette er viktige saker for Frp, og eg meiner ein bør ta omsyn til det nest største partiet i regjeringa, seier han.

– Kor stor sprengkraft har denne saka når det gjeld regjeringssamarbeidet framover?

– Det handlar eine og åleine om korleis saka blir handtert, seier Amundsen.

