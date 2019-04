To tolvåringar redda ned frå fjellet

innenriks

Redningshelikopteret henta gutane i totida natt til onsdag. Gutane la ut på gåtur frå eit hytteområde nedanfor Fokhaugtinden i Stordal kommune tysdag i 19.30-tida.

– Dei er sett til av lege på staden og alt er ok, seier operasjonsleiar Erik Mikalsen i Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB.

Gutane la ut på tur medan det endå var lyst og fint vêr. Politiet fekk melding om hendinga klokka 22.30. Til saman hadde gutane vore borte i om lag seks timar.

– Dei har vore på topptur på fjellet og har gått seg fast. Det har vorte mørkt og det har frose på, slik at det er glatt i området. Vi vurderte det slik at det var tryggast at vi hentar dei ned, sa operasjonsleiar Erik Mikalsen i Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB natt til onsdag.

Operasjonsleiaren hadde telefonkontakt med gutane og fekk dermed vite posisjonen deira. I tillegg hadde gutane med seg Walkietalkie og ei lykt.

Tolvåringane stod om lag 400 meter under toppen. Fokhaugtinden ligg 1.200 meter over havet. Ifølgje Yr var det rundt to minusgrader på staden.

