To menn sikta for bomstasjonshærverk i Bergen

innenriks

Dei nye bomstasjonane i Bergen har vore svært omdiskuterte, og dagen før dei skulle setjast i drift i byrjinga av april vart fleire av dei utsett for hærverk.

Natt til laurdag vart to menn arresterte og sikta. Dei skal ha sparka ned og tagga straumboksar på ein bomstasjon på Torget, melder Bergens Tidende.

– Begge er avhøyrde med status som sikta. Dei vart tatt fordi dei vart kjent igjen på videoovervaking frå området, seier politiførstebetjent Mathilde Sætre i Vest politidistrikt.

Dei to skal ha vore i nærleiken av området der skadeverket skjedde og på eit tidspunkt som passar med skadeverket. Dei to er kjenningar av politiet. Dei nekta straffskuld og vart lauslatne etter avhøyr.

Også to andre bomstasjonar vart utsette for hærverk same helg, men ifølgje politiet tyder ikkje noko på at dei to sikta skal ha noko med skadeverket på desse å gjere.

Diskusjonen om bompengeringen har ført til fleire demonstrasjonar og aksjonar, og nyleg sa nesten 17 prosent av bergensarane at dei vil stemme på lista til Folkeaksjonen nei til bompengar ved lokalvalet i haust.

