Regjeringa varslar strategi for sikring av norske kyrkjer

I 2019-budsjettet har regjeringa sett av 10 millionar kroner til klimasikring av kyrkjer og 10 millionar til bevaring av steinkyrkjer.

– Det er ein vekkjar å sjå Notre-Dame brenne. Kyrkjebygg er kultur, det er historie og ein del av identiteten vår. Vi må gjere meir for å hindre at liknande kan skje i Noreg, seier trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ei melding til NTB.

På Granavolden fekk KrF gjennomslag for at det skal utarbeidast ein strategi for korleis alle freda og verneverdige kyrkjer kan sikrast eit forsvarleg vedlikehaldsnivå.

– Det er eit formidabelt behov for vedlikehald og sikring i Noreg. No vil eg setje fortgang i arbeidet med å utarbeide strategien til regjeringa for freda og verneverdige kyrkjer, seier Ropstad.

80 prosent av norske mellomalderkyrkjer i stein har ikkje automatisk sløkkeanlegg, og 16 prosent manglar automatisk brannvarsling. Mange av dei eldre kyrkjebygga er svært sårbare for brann på grunn av tørr trekonstruksjon, store loft og tårn som gir rask brannspreiing. I tillegg er det mange stader langt til brannvesenet.

Det er kommunane som har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer i Noreg.

