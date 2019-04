Prisane på elgjakt blir forenkla

innenriks

Talet på priskategoriar for elg blir redusert frå 386 til 20.

– Det var gode intensjonar òg bak det tidlegare prisoppsettet, men det vart etter kvart veldig komplisert. No har vi gjort det mykje enklare. Samtidig legg vi grunnlaget for betre elgforvaltning, seier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Mellom anna er elgku vorte noko dyrare å skyte fordi dette er forvaltningsmessig viktige dyr.

Jegerane blir dessutan lønte for å ta ut små dyr i alle kategoriar, såkalla skrapdyr, som ofte er svakare og mindre produktive gjennom livet.

Statskog er ein dominerande tilbydar i Nordland og Troms og mellom anna derfor tilbyr dei elgjakta rimelegare i desse to fylka enn i Midt-Noreg og Sør-Noreg.

– Men vi må heller ikkje setje prisane så lågt at det øydelegg for private aktørar som driv næring på utmarksressursane. Dette er ein balansegang som vi heile tida har med oss, seier Breisjøberget.

Den nye prislista gjeld frå og med jakta i haust.

(©NPK)