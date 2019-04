Politiet åtvarar mot fyllekøyring med snøscooter

innenriks

Det skjer til dømes i samband med hyttefestar, opplyser lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest Telemark. Påska er ei tid med stor aktivitet i fjellet, og Dahl ber om ei haldningsendring blant folk.

– Politiet ber alle som ferdast i fjellet om å bidra til å stoppe det vi oppfattar som ein ukultur, som kan føre til dødsfall og store lidingar for dei som sit igjen. Politiet tek etterforskinga av desse sakene på største alvor. Vi har ingen fleire å miste, seier ho.

Ho meiner terskelen er for høg for å hindre andre i å gjere seg skuldig i ulovlege og risikofylte handlingar. Det er òg eit problem at folk kvir seg for å kontakte hjelp om det er fare for liv og helse.

– Det kan vere nødetatane eller andre, seier lensmannen.

Ho seier at desse haldningane gjer politiet svært bekymra.

– Vi har ei robust redningsteneste som stiller opp når det trengst, men vi er avhengig av å bli varsla og at folk tar vare på seg sjølv og kvarandre. Det inneber òg å hindre risikofylt og helsefarleg åtferd, seier Dahl.

Måndag omkom ein mann på 30 år i ei snøscooterulykke ved Kvannefjellet i Telemark. Ein mann vart lettare skadd. Politiet har ikkje uttalt noko om kva som var årsaka til denne ulykka, men går ut med oppfordringa i lys av denne.

