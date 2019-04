Norsk Pen og Raudt arrangerer støttemarkering for Assange

innenriks

Det er ytringsfridomsorganisasjonen Norsk Pen og Raudt Oslo som står som arrangørar av støttemarkeringa for WikiLeaks-grunnleggaren Julian Assange tysdag 23. april. Journalist og Raudt-politikar Mimir Kristjansson og styremedlem Rune Ottosen i Norsk Pen skal halde appellar.

Sistnemnde har omtalt straffeforfølginga av Assange som ein trussel mot ytringsfridommen og skreiv i samband med arrestasjonen av han at dei opphavlege avsløringane frå WikiLeaks «ga et usminket bilde av den brutale krigføringen i Irak og Afghanistan. Gjennom disse lekkasjene ble ikke minst de omfattende sivile tapene kjent for omverdenen».

– Ein tiltale mot den publisistiske verksemda til WikiLeaks vil bidra til ein fryktkultur som vil ramme all journalistikk, skreiv Norsk Pen og bad dei mange media som har skrive kritiske artiklar basert på lekkasjane om å «se et særskilt ansvar for å forsvare rettssikkerheten og ytringsfriheten til Julian Assange».

