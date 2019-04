Noreg blir trua med søksmål – brukar for lang tid på søknader om opphald

innenriks

Gjennom EØS-regelverket kan personar frå eit land utanfor EU, men som er gift eller i familie med ein EØS-borgar, søke om opphaldskort for å kunne bu og jobbe i Noreg.

Noreg er forplikta til å behandle ferdig og gi eit svar på søknaden innan seks månader for å sikre retten til fri rørsle i EU og EØS-statane. Men fleirtalet av søknadene om opphaldskort som vart sende inn i fjor vart ikkje behandla innan fristen, melder NRK.

I eit brev sendt til Arbeids- og sosialdepartementet 19. mars, skriv ESA at norske styresmakter må «levere sine observasjonar» innan 26. april, viss ikkje vurderer dei å stemne Noreg for EFTA-domstolen.

– Problemstillinga har vorte diskutert i fleire møte med norske styresmakter. I oktober 2017 indikerte Noreg at dei ville gjere tiltak for å redusere saksbehandlingstida. Men statistikken som vart send til oss på vegner av den norske regjeringa i desember 2018, viser at sjølv om dei sette i verk tiltak, har dei framleis problem med å halde seg innanfor ei saksbehandlingstid på seks månader, seier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i ESA til NRK.

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikkje kommentere saka.

– Vi jobbar med eit utkast til svar på brevet frå ESA. Det blir oversendt Arbeids- og sosialdepartementet i neste veke. Utover det har vi ingen kommentarar per no, skriv avdelingsdirektør i UDI, Karl Erik Sjøholt, i ein e-post til NRK.

Arbeids- og sosialdepartementet vil ikkje gi nokon kommentarar før dei har svart ESA.

