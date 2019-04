Fjellskikkprisen til eldsjeler i Jotunheimen

innenriks

Varpestuen og Ørslien driv fjellhytta Sikkilsdalsseter i Skåbu i Jotunheimen.

– Tor og Ingeborg har vist ein ekstrem vilje til og interesse for å fremje beredskapen i fjellheimen ved å opne opp for realistiske øvingar på og ved områda i Skåbu. Dei to peika seg ut i nominasjonsprosessen, seier president Robert Mood i Røde Kors.

Varpestuen og Ørslien har lagt til rette for kursverksemd og beredskapsøvingar ved Sikkilsdalsseter.

«Redningstjenesten er helt avhengig av at både det offentlige, grunneiere og privat næringsliv tar ansvar for at de frivillige både får øve og fri til deltakelse på redningsoppdrag. Tor og Ingeborg spilte en nøkkelrolle da øvingsområde for førerkortklasse S for snøscooter ble etablert i området. Tor og Ingeborg er gode forbilder som tradisjonsbærere for tur- og kulturtradisjonene i fjellet og som støtteaktører for den frivillige redningstjenesten», heiter det i grunngivinga til juryen.

Juryen for Fjellskikkprisen bestod i år av landsrådsleiar Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps, president Robert Mood i Røde Kors og fagsjef Anne-Mari Planke i Den Norske Turistforening (DNT) som representerte vinnaren i fjor.

Dronning Sonja, Lars Monsen og Cecilie Skog er blant dei tidlegare vinnarane av prisen.

