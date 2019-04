Ein av tre trur at Jesus stod opp frå dei døde

innenriks

Undersøkinga er utført av Norstat på vegner av Vårt Land.

Spørsmålet som vart stilt var: Trur du på forteljinga om at Jesus stod opp frå dei døde? Fire svaralternativ vart gitt og 14 prosent svarer at dei trur Jesus døydde og stod fysisk opp igjen på påskemorgon. 21 prosent svarer at dei trur på forteljinga, men det skjedde ikkje nødvendigvis på ein fysisk måte.

26 prosent vel alternativet «en fin symbolsk fortelling om livets seier over døden, men ikke så mye mer». Nesten fire av ti, 39 prosent, svarer at dei ikkje trur på oppstandelsen.

Sivert Skålvoll Urstad, sosiolog ved Universitet i Agder, er ikkje overraska over funna.

– Det er som forventa at såpass mange trur på oppstandelsen, samtidig som også ein god del som oppgir at dei ikkje gjer det, seier Urstad til Vårt Land.

Medan det er 43 prosent av dei spurde mennene som ikkje trur på oppstandelsen, gjeld det same berre for 35 prosent av kvinnene.

– Menn er gjennomgåande meir sekulære enn kvinner, men her er faktisk skilnaden mellom kjønna mindre enn eg hadde trudd og på mange andre spørsmål på andre spørsmål knytt til tru og identitet, seier Urstad.

Størst tru på oppstandelsen har gruppa over 50 år. I aldersgruppa mellom 18 og 39 år svarer over halvparten at dei ikkje trur på oppstandelsen i det heile.

