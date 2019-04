Blindeforbundet ber hundeeigarar passe betre på

innenriks

Undersøkinga har vorte gjort på vegner av Nav, melder NRK.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet seier ein av fem er veldig høge tal og seier dette er alvorleg.

– Den sterke oppfordringa vår til hundeeigarar er at ein må halde kontroll over hunden sin og sjølvsagt hindre at den angrip ein førarhund, seier Fuglerud, som er seksjonsleiar for informasjon og samfunnskontakt i organisasjonen.

Har du hund, må du ikkje la han helse på førarhunden, påpeikar Fuglerud.

– Det er òg viktig at ein ikkje lèt hunden helse på ein førarhund som går med ein sele på. Då er førarhunden i arbeid og då blir han veldig forstyrra av hundar som kjem bort for å helse.

