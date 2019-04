Aksjonistane kjempar framleis mot vindmøller i Trøndelag

innenriks

– Vi held fram så lenge det er liv i oss. Det kan fort bli fleire folk i dag, seier Ole Martin Dahle, som var på plass i går som ein av dei cirka 60 aksjonistane som stansa arbeidet med eit nytt vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune.

Aksjonistane oppheldt seg i eit avsperra område som er sett opp i samband med hogst like ved ei høgspentlinje i samband med vindkraftutbygginga. Hogsten har no vorte mellombels stoppa.

– Vi gjer ikkje noko før vi blir tilkalla for å byrje igjen. Vi må følgje lover og reglar. No ventar vi og ser an situasjonen, fordi det må vere sikra rundt høgspentlinja før vi byrjar, seier fungerande beredskapsdirektør Johan Hernes i NTE Nett.

Selskapet eig høgspentlinja og har derfor ansvaret for tryggleiken i området. Det er livsfarleg å vere i nærleiken dersom eit tre hamnar på høgspentlinja.

Torbjørn Lindseth leier aksjonen og fortel at det er rundt 30 menneske på plass tysdag morgon.

– Vi er bra bemanna no, og det kjem nok fleire utover dagen. Politiet gav ingen beskjed om at vi skulle fjerne oss i går, så vi held fram i dag, seier Lindseth.

Operasjonsleiar Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt fortel at dei ikkje har nokon planar om å gjere stort med aksjonistane.

– Vi har ikkje fått beskjed derfrå om å gjere noko, så vi gjer ikkje noko til så lenge. Vi har ikkje høyrt noko, seier operasjonsleiaren tysdag formiddag til NTB.

