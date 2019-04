Vitreglar for private barnehagar skal hindre pengemisbruk

innenriks

Organisasjonen har nettopp forfatta ni vitreglar for medlemsbarnehagane etter medieoppslag om barnehagar som har misbrukt offentlege middel, skriv Dagbladet.

– Det har vore mange saker det siste året som er uheldige, slik som dei står fram i media. Barnehagane våre blir drivne med tilskot frå det offentlege, og vi har nulltoleranse for misbruk av offentlege middel, seier direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund til avisa.

Vitreglane, som også er omtalt av Utdanningsnytt, handlar om at foreldre og andre skal vere trygge på at tilskota dei får, går til barnas beste, fortel Lindboe.

Mellom anna handlar regel nummer 1 om å «unngå selskapsstrukturar og transaksjonar som er regnet til å skape usikkerheit om drifta», medan regel nummer 4 seier at feil bruk av offentlege tilskot alltid er feil.

– Det er ikkje til å stikke under ein stol at oppslag om påstådd misbruk av offentlege middel kan svekkje tilliten til private barnehagar. Det er i så fall veldig synd, for dei fleste driver ryddig, ærleg og ordentleg, seier Lindboe.

(©NPK)