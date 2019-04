Straumetenesten HBO var nede i Noreg

innenriks

– Vi opplever diverre tekniske utfordringar for augneblinken, då vi har vorte invaderte av Night King og hæren hans. Vi beklagar for det ubelelilegheita, og takkar for tolmodet dykkar, medan vi prøver å overvinne fienden, skreiv HBO på sine norskspråklege Facebook-sider måndag morgon. Ved 11-tida var problema løyst, opplyste selskapet.

Måndag vart den første episoden i den åttande og siste sesongen av den populære HBO-serien «Game of Thrones» sleppt.

12,1 millionar såg på avslutninga til førre sesong, medan 4 millionar andre strøymde episoden.

Den svært populære fantasyserien «Game of Thrones», som baserer seg på George RR Martins bøker, vart første gong sendt i 2011. Den banebrytande HBO-serien er mellom anna kjent for å ta nye og overraskande vendingar og for at serieskaparane ikkje vik tilbake for å ta livet av sentrale og populære figurar.

