Stor skogbrannfare i Sør-Noreg

innenriks

Skogbrannfaren er på Austlandet stort sett konstant gul – altså nest høgast – medan han er oransje – høgast – fleire stader både i Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder.

Også på Vestlandet er det dagar framover med stor fare for skogbrann både i Rogaland, Hordaland og i Møre og Romsdal.

Resten av Sør-Noreg er gul-lista, medan det berre er i Nord-Noreg det ikkje er skogbrannfare.

Frå og med 15. april blir òg innført det generelle forbodet mot å tenne bål i skog og utmark. Dette gjeld heilt fram til 15. september. Forbodet gjeld både tenning av bål og grill – inkludert eingongsgrill.

Per 11. april viser tala frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) at det allereie er registrert 112 grasbrannar og 27 brannar i skog og utmark hittil i år.

