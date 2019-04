Hjelpeorganisasjonar: Hastar å hente heim IS-kvinner og barn

innenriks

Fredag møtte Kirkens Bymisjon og Redd Barna Utanriksdepartementet og Barne- og familiedepartementet for å diskutere norske framandkrigarar og barna deira. Regjeringa ønsker ikkje at dei skal hentast heim.

Organisasjonane meiner barna av IS-krigarar er uskuldige og i fare og bør hentast heim, skriv Aftenposten. Dei meiner det hastar at Noreg set saman eit team av spesialistar som kan ta imot norske barn av IS-foreldre når dei kjem.

– Urolege

– Vi er urolege for at arbeidet med å etablere eit spesialisert tilbod ikkje er komme langt nok, og vi er etter møtet ikkje trygge på at det finst ein tilstrekkeleg plan frå norske styresmakter, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon til avisa.

Kirkens Bymisjon og Redd Barna møtte departementa på vegner av Norsk Folkehjelp, SOS barnebyar og UNICEF Noreg.

– Vi saknar at norske styresmakter uttaler tydeleg at dei prioriterer dette, seier Monica Sydgård, leiar av Redd barnas noregsprogram.

Omsorg

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp seier det er fullt mogleg å ta barna til Noreg, og seier det er aktørar det er mogleg å samarbeide med for å få dette til på ein god måte.

– Barna må møtast med omsorg og tett oppfølging. Og det hastar, seier Westhrin til Dagbladet.

Ifølgje ei måling Ipsos MMI utførte for Dagbladet førre veke ønsker 63 prosent å hente Syria-barna heim. 29 prosent seier nei.

– Det er sterke grunnar til at Noreg bør ta desse barna til Noreg. Det er dessutan forankra i FNs barnekonvensjon, som Noreg har skrive under, seier Westhrin.

