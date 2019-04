NVE: Gode isforhold i påskefjellet – svekt is bekymrar

innenriks

– Vi er ikkje bekymra for isen i påskefjellet. I områda med stor påskeutfart i fjellet er det gode isforhold, men som alltid er det usikker is der vatn strøymer under isen.

Det seier Ånund Kvambekk, isvarslar i NVE. NVE åtvarar likevel om at isen likevel blir farleg i fleire populære skiutfartsområde i skogsområda i påsken.

Det er vårisdanning som bekymrar isvarslarane. Når isen er snøfri, vil vårsola gradvis bryte ned isen, og det er meldt mykje sol i påskeveka i Sør-Noreg.

– Bereevna til vårisen kan vere god etter nattefrost, men når temperaturen stig mister han brått bereevna, typisk rundt klokka 11, seier Kvambekk.

«Barn har ingen forutsetning for å forstå at mørk våris er ekstremt farlig. Bor du nær en liten pytt eller elv, så snakk med barna om dette. Ta dem gjerne med til vannet og vis hvor svak isen er. La de holde hånden i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde». skriv varslingstenesta Varsom på heimesidene sine.

