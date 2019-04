Solbergs påskeoppfordring: – Følg fjellvitreglane

innenriks

Fredag opna statsministeren formelt påska og hjelpeorganisasjonen Røde Kors sin påskesentral i Hausmanns gate i Oslo. 1.200 frivillige frå 150 vaktstasjonar rundt om i landet er sett i beredskap for å passe på påsketuristar i fjellet, i tillegg til dei 2.000 frivillige som er på alerten døgnet rundt heile året.

Trass i iherdig innsats frå frivillige og helsepersonell har elleve menneske mista livet i skredulykker så langt i år. Det er det høgaste på ni år, og framleis står halvparten av april att, som dei siste åra har vore verstingmånad for skreddødsfall.

Skremmande

– Det er ei skremmande utvikling, både når det gjeld talet på skred og talet på dødsulykker, seier Solberg til NTB.

– Dette understrekar kor utruleg viktig det er at folk er klar over at fjellet kan vere farleg. Sjølv om du er veldig fjellvant, er det for augneblinken vêrforhold i Noreg som har gjort at det blir utløyst mange skred. Vi kan få meir forandringar i forholda i fjellet på grunn av klimaendringane som går føre seg, held ho fram.

Dreg til varmare strøk

Statsministeren sjølv skal ikkje på tur i påskefjellet og pakkar i staden med seg badedrakt for ein ferie i varmare strøk. Ho har likevel eit klart råd til dei som planlegg å prøve seg på toppturar i påskesola:

– Det aller viktigaste er å faktisk følgje fjellvitreglane. Det er ikkje berre ein morosam sketsj på TV i påsken, dette er viktige råd, seier ho.

– Lytt til vêrmeldinga, og husk at det er inga skam å snu. Om du skal gå til ein topp, og vêret ikkje tillèt turfølgjet ditt å rekke den toppen, vel heller å snu. Det viktigaste er ikkje å få alle toppane inn i toppboka, men at ein kjem trygt tilbake til hytta si, seier Solberg.

