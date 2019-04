Raudt vil ha gransking av reiserekningane til alle på Stortinget

innenriks

– Stortinget må gjennomføre ei gransking av alle reiserekningane for ein periode. Vi foreslår frå valet i 2017 og eitt år fram i tid, for å få alt fram i lyset, seier partileiar Bjørnar Moxnes til NRK.

Aftenposten avslørte denne veka at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har kravd over 60.000 kroner frå Stortinget for reiser som ikkje har skjedd. Liadal har mellombels trekt seg frå alle verv i Ap, og sagt frå seg saksansvaret for petroleumspolitikken i energi- og miljøfraksjonen til partiet på Stortinget.

I ei liknande sak i fjor vart Frp-representant Mazyar Keshvari meldt og etter kvart sikta for grovt bedrageri etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert udokumenterte reiserekningar for til saman 290.000 kroner. 36.000 kroner av dette var for tidspunkt avisa kunne dokumentere at han hadde vore i heimbyen Oslo.

Moxnes meiner det er viktig å få på det reine om fleire har juksa med reiserekningar, og eventuelt få avkrefta mistanken han trur mange no rettar mot stortingspolitikarar.

– Det vil jo vere tidkrevjande, men det er kanskje ein nødvendig kostnad for å rette opp igjen tilliten til Stortinget som no av forståeleg grunnar er svekt der ute, seier Moxnes.

