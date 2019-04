Ny sterk Oslo-måling for Senterpartiet

innenriks

– Dette er utruleg gøy. Dette var det vi håpte på då vi nominerte i fjor, og no kan det bli noko av, seier Senterpartiets listetopp Bjørg Sandkjær til NRK om partibarometeret Norstat har gjort for statskanalen og Aftenposten. Sp har aldri før hatt to bystyrerepresentantar i Oslo og har vore heilt ute sidan 1995, då EU-strida var unnagjort.

Målinga er langt frå like lystig lesing for regjeringspartia, som ikkje er i nærleiken av å kunne ta makta i hovudstaden. Høgre, Frp og Venstre ville mista ein representant kvar og fått totalt 25 saman med KrF. Venstresida får 32 plassar, utan å telje med Senterpartiets to.

Høgre er rett nok største parti, men går tilbake 2,7 prosentpoeng til 30,9 prosent. Frp er ned 0,2 til 5,7, medan Venstre går ned marginale 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. KrF er ned 0,3 prosentpoeng og endar på 1,9. På den andre «banehalvdelen» går Ap fram 1,3 prosentpoeng til 27,8 prosent. SV aukar med 1,2 til 9,2. Raudt står stille på 2,4 prosent, medan MDG fell 1,1 til 9,6 prosent. Senterpartiet gjer det altså svært bra – i alle fall relativt sett – men er framleis blant dei minste partia, trass i ein framgang på 1,7 prosentpoeng til 2,9 prosent.

