Forsking: Aktivitetsplikt fekk ikkje fleire unge i jobb

Forskar og økonom Espen Steinung Dahl har sett på nesten 70 prosent av kommunane i landet for å sjå om aktivitetsplikta hadde nokon effekt. Det han fann overraska han, skriv Dagsavisen. Det viste seg nemleg at delen ungdom som jobbar, gjekk ned med rundt 1 prosent i dei kommunane som stilte krav til aktivitet.

– Eg hadde forventa å finne positive endringar eller inga endring. Det som kan ha skjedd er at fleire har gått over i utdanning eller vorte forsørgde av familien sin, seier Steinung Dahl om kartlegginga.

Tidlegare forsking har nemleg vist at aktivitetsplikt har ein positiv effekt på sysselsettinga, men det har vore basert på tal frå tida rundt tusenårsskiftet.

Ei mogleg forklaring på at færre får sosialhjelp når det blir innført aktivitetskrav, er mange ikkje orkar å innrette seg etter krava og sjølv kjem seg i jobb, utdanning eller vel å bli forsørgde av andre.

Sjølv om forskaren ikkje fann nokon positiv effekt, er han ikkje negativ til aktivitetskrav.

– Eg kan ikkje seie at det ikkje fungerer ut frå undersøkingane mine. Eg trur aktivering kan vere riktig for enkelte, men det må forskast meir på kva slags tiltak som er riktig for ulike brukarar, seier han.

