Cappelen/Jensen-anken til lagmannsretten i november

innenriks

Torsdag vart det kjent at lagmannsretten avviser ønsket frå Eirik Jensens forsvararar om å skilje ankesaka hans frå Gjermund Cappelens anke over straffeutmålinga.

Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, har ønskt å skilje den nye ankebehandlinga for ekspolitimannen ut, men både Spesialeininga for politisaker og påtalemakta har motsett seg dette.

– Det må etter lagmannsrettens skjønn leggjast til grunn at vesentlege delar av bevisføringa vil vere relevant både for vurderinga av Jensens skuldanke og for Cappelens straffeutmålingsanke, skriv lagmannsretten.

Elden har argumentert for at samfunnet vil spare pengar på skilje sakene for dei to tiltalte. Vidare meiner han saka mot Jensen ikkje blir godt nok opplyst fordi han ønsker å føre bevis om politimetodar og opplysningar som ikkje kan førast under ei felles straffesak.

Dette er påtalemakta heilt usamd i. Dei meiner tvert imot at ein del bevisførsel må gjentakast og at behandlinga av ankesaka vil ta unødvendig lang tid.

Den første ankebehandlinga, der rettsavgjerda til juryen vart sett til side, tok nesten fem månader i retten.

Også Gjermund Cappelen vil ha felles ankebehandling med Eirik Jensen. Han meiner straffa han fekk i tingretten, er for streng og vil ha større strafferabatt fordi tilståinga hans førte til opprullinga av saka mot politimannen.

Saka vil gå som meddomsrettssak med to fagdommarar og fem meddommarar.