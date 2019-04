Bønder kan vente seg 23.500 kroner lågare inntekt i 2019

innenriks

Fredag vart tal frå Budsjettnemnda for jordbruket offentleggjort. Dette dannar grunnlaget for jordbruksoppgjeret, som startar 29. april når Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer krava sine til staten.

Frå 2017 til 2018 hadde bøndene ein inntektsvekst på 1 prosent, men i år blir det venta ein nedgang på 6,6 prosent, altså 23.500 kroner per årsverk.

Ekstremtørken i fjor sommar blir anslått til å ha påført jordbruket eit tap på 3,1 milliardar kroner i 2018 og 2019. Det omfattar tapt produksjon, auka kostnader og lagernedbygging av grovfôr.

Staten trådde til med ein krisepakke, i tillegg til avlingsskadeerstatning, til saman 2,4 milliardar kroner. Det netto tapet for næringa etter dette er berekna til 700 millionar kroner, ifølgje Norges Bondelag.

Inntektsoverslaget som vart lagt fram fredag, er justert for den spesielle situasjonen, slik at dei skal vere mogleg å samanlikne med tidlegare år. Budsjettnemnda, der både staten og bondeorganisasjonane er representert, slår likevel fast at tala for 2018 er meir usikre enn tidlegare år.

Roper varsku

Tala viser at bøndene hadde ein inntektsvekst på 1 prosent frå 2017 til 2018, tilsvarande 3.400 kroner per årsverk. Men i år blir venta ein nedgang på 6,6 prosent, altså 23.500 kroner.

– Slik som prognosen for året er, går inntektene til jordbruket betydeleg ned, medan gjennomsnittslønna i Noreg går opp. Dette er eit viktig varsku inn mot jordbruksoppgjeret, seier leiar Lars Peter Bartnes i Norges Bondelag i ei pressemelding.

Stortinget avgjorde i 2017 at inntektsskilnadane mellom bøndene og andre yrke skal bli mindre, men utviklinga går altså i motsett retning.

Unntaket er frukt- og bærprodusentar. I år blir det forventa at desse kjem til å ha ei inntekt på 449.300 kroner per årsverk, opp frå 384.600 kroner i 2017.

Flate prisar, høgare kostnader

Men elles ligg det altså an til ein nedgang, som særleg rammar bønder som driv med korn i ein kombinasjon med svin. Desse får ein nedgang på over 120.000 kroner i 2019 samanlikna med to år tidlegare, ifølgje berekninga.

Inntektsnedgangen kjem mellom anna av at prisane på grønt, mjølk, kjøtt, korn, egg og potet i snitt blir venta å halde seg på same nivå, medan utgiftene til mellom anna gjødsel og frø går opp. Det blir òg venta lågare produksjon av mjølk og kjøtt.

