Advokat: Liadal har ikkje meint å bryte nokon lover

innenriks

Advokat Erik Lea representerer Hege Haukeland Liadal. Han var fredag i gang med å førebu politiavhøyr av stortingsrepresentanten, skriv VG.

– Vi har enno ikkje oversikt over kva for straffbar forhold det er ho blir mistenkt for, men ho er tydeleg på at ho ikkje bevisst har meint å bryte lover eller reglar, seier Erik Lea til avisa.

Torsdag melde Stortingsadministrasjonen Liadal for å ha misbrukt ordninga for reiseoppgjer på Stortinget. Fredag vart meldinga registrert hos politiet i Oslo.

– Førebels har vi ikkje tatt stilling til kva som eventuelt er straffbar forhold. Vi må saman med Stortinget få henta inn litt meir informasjon, og ta ei vurdering når vi har fått inn det vi treng, seier leiar Rune Skjold ved seksjon for økonomi og spesialetterforsking til VG.

Frå januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tysdag at ho kravde over 60.000 kroner for reiser der ho var ein annan stad enn det ho oppgav.

Liadal har samtidig konsekvent ført for mange kilometer mellom Oslo og heimbyen Haugesund. Ho seier ho alltid har trudd at det var 60 mil mellom byane, og at ho har runda av nedover. Den faktiske avstanden er snautt 46 mil.

(©NPK)