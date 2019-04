Undersøking: Norske soldatar manglar opplæring om krigsfolkeretten

innenriks

«Soldatundersøkelsen 2018 – regler i krig», som er utført av Røde Kors, tar for seg kunnskapen og haldningane soldatar har til krigsfolkeretten.

I 2013 svarte 95 prosent av dei spurde at dei hadde gjennomgått opplæring om reglane i krig, medan delen i 2018 hadde gått ned til 68 prosent. Sidan over 80 prosent av dei spurde meiner folkerett er relevant for tenesta deira, er ein av konklusjonane i undersøkingane at denne utviklinga er uheldig.

Etter undersøkinga i 2013 vart det retta merksemd mot manglande trening eller øvingar som gjeld reglar om folkerett og sivile. Tal frå den ferske undersøkinga viser at 18 prosent aldri trenar på tema relatert til folkeretten i krig som ein del av feltøvingar, medan 48 prosent seier dei sjeldan gjer det.

– Veldig alvorleg

Resultata bekymrar generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Røde Kors er svært bekymra over det låge kunnskapsnivået om krigsfolkeretten. Vi må kunne forvente at norske soldatar kan dette langt betre, seier Apeland til NTB.

Han minner om at Noreg har ei plikt etter Genèvekonvensjonene til å gi soldatar opplæring om folkeretten i krig.

– Vi meiner det er veldig alvorleg at berre 68 prosent svarer at dei har fått opplæring i krigsfolkeretten, samanlikna med 95 prosent ved førre undersøking i 2013, seier Apeland.

Innanfor Sjøforsvaret har desidert flest fått opplæring – 97 prosent svarer at dei har gjennomført trening eller øvingar. I tillegg har alle som har tenestegjort i Afghanistan, fått opplæring i folkerett.

Eitt av hovudfunna i undersøkinga viser at alle opplæringstilboda har betra seg ein del sidan 2013. Dette kjem fram ved at mellom 12 og 28 prosent av dei spurde seier at dei har eit godt inntrykk av opplæringstilbodet, medan mellom 39 og 62 prosent har eit middels inntrykk.

Erfarne veit meir

Reglar i krig skal hindre og lindre nød, spesielt for sivilbefolkninga, fangar og helsepersonell. Røde Kors har utført uavhengige undersøkingar av kunnskapsnivået til soldatane i 2004, 2009, 2013 og 2018. Utvalet omfattar Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Går ein djupare i tala, finn ein at dei som har tenestegjort i internasjonale operasjonar, gjennomsnittleg har høgare del riktige svar enn dei som ikkje har det. Det er befal og offiserar som i snitt svarer best, følgt av grenaderar og soldatar i førstegongsteneste.

Soldatar viser best kunnskap om fiendstridande, medan kunnskapsnivået er dårlegast om nettopp internasjonal rett, viser funna i undersøkinga.

Rundt halvparten av dei spurde kjenner ikkje til manualen for krigsfolkeretten, som er utgitt av Forsvarssjefen.

(©NPK)