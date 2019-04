Stortingsdirektøren vil ha ytterlegare forklaringar frå Liadal

innenriks

Liadal landa torsdag morgon på Gardermoen etter å ha vore på delegasjonsreise til eit møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar.

Derfrå reiste ho vidare til Oslo og Stortinget, der ho måtte forklare seg til Stortingsadministrasjonen etter Aftenpostens avsløring om at ho har levert fiktive reiserekningar til Stortinget.

Ved 14.30-tida torsdag opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB at det første møtet med Liadal er gjennomført.

– Vi har i dette møtet gjennomgått alvoret i denne saka. Liadal ønsker å komme tilbake med ytterlegare forklaringar på nokre punkt gjennom dagen. Vi avventar no dette før vi vil ta stilling til moglege reaksjonar, seier stortingsdirektøren.

Vurderer melding

Frå januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tysdag at ho kravde over 60.000 kroner for reiser der ho var ein annan stad enn det ho oppgav.

Stortingsadministrasjonen har førebels ikkje tatt stilling til i kva grad Liadal skal meldast for dette.

I ei liknande sak i fjor vart Frp-representant Mazyar Keshvari meldt og etter kvart sikta for grovt bedrageri etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert udokumenterte reiserekningar for til saman 290.000 kroner. 36.000 kroner av dette var for tidspunkt avisa kunne dokumentere at han hadde vore i heimbyen Oslo.

Erkjenner feil

Liadal har førebels ikkje late seg intervjue etter Aftenpostens avsløring, men ho har forklart seg punktvis om reisa og komme med fleire utsegner via Facebook.

Ap-representanten erkjenner at ho har levert reiserekningar for reiser ho aldri har vore på. Ho forklarer det delvis med at planlagde reiser har vorte avlyst, og at ho har levert rekningar på feil datoar. Ho legg til at det kan vere vanskeleg å forstå reiserekningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

I kjølvatnet av saka har Liadal mellombels trekt seg frå alle verv i Ap, og sagt frå seg saksansvaret for petroleumspolitikken i energi- og miljøfraksjonen til partiet på Stortinget.

