Stortingsadministrasjonen melder Liadal

innenriks

– Vi har gått gjennom denne alvorlege saka. Vi ber no politiet setje i gang etterforsking for å få klarlagt kva som har skjedd. Då vil vi òg få vite om det er grunnlag for straffeforfølging, seier direktør Marianne Andreassen ved Stortinget.

Stortinget leverte meldinga til Oslo politidistrikt torsdag. Liadal er orientert om meldinga.

– Vi er avhengige av tilliten frå veljarane våre, og den må kvar enkelt stortingsrepresentant gjere seg fortent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at nokon kan ha misbrukt ordningane, seier Andreassen.

Frå januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tysdag at ho kravde over 60.000 kroner for reiser der ho var ein annan stad enn det ho oppgav.

Liadal landa torsdag morgon på Gardermoen etter å ha vore på delegasjonsreise til eit møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar. Derfrå reiste ho vidare til Oslo og Stortinget, der ho måtte forklare seg til Stortingsadministrasjonen.