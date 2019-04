Ny direktør i Bryggeriforeininga

innenriks

Petter Nome gir seg etter ti år i direktørstolen, og Erlend Vagnild Fuglum overtar direktørjobben. Fuglum kjem frå stillinga som nordisk kommunikasjonsdirektør i Santander. Han har tidlegare vore ein sentral politikar i Senterpartiet og partnar i First House.

I ei pressemelding seier Fuglum at den viktigaste ambisjonen hans i stillinga er at politikarane skal gi næringa den heideren dei fortener, og at det skal førast ein politikk som legg til rette for produksjon i Noreg.

– Vi driv verdiskaping og kulturbygging gjennom produkt folk har kjensler for. Spørsmålet er om politikarane brenn like mykje for at desse produkta faktisk skal produserast i Noreg, seier Fuglum.

Petter Nome gjekk av som direktør i Bryggeriforeininga ved nyttår, og har gått over i ei rådgivarstilling. Foreininga har rundt 140 medlemsbedrifter.

