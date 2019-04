Nordiske land samde om felles legemiddelinnkjøp

innenriks

– Det er gledeleg at vi har fått til dette samarbeidet over landegrensene. Vi trur eit slikt samarbeid kan vere vegen å gå for å oppnå betre leveringssikkerheit, seier innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemiddel (LIS).

Leveringssvikt av livskritiske legemiddel har vore eit aukande problem, som har gått hardt utover pasientbehandling. Målet med samarbeidet er å betre leveransesikkerheita på nettopp desse medisinane.

Avtalen er inngått mellom Danske Amgros, Islandske Landspitali og Sykehusinnkjøp HF. Dette er den første avtalen om felles legemiddelinnkjøp mellom landa.

Helseminister Bent Høie (H) underteikna i fjor haust ein intensjonsavtale med den danske helseministeren Ellen Trane Nørby om å gjennomføre felles prisforhandlingar på utvalde legemiddel.

Innkjøpsorganisasjonane har allereie jobba fram det første innkjøpet på legemidla: methotrexate, anagrelide, meropenem, ondansetron, gentamycin og paracetamol.

(©NPK)