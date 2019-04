Høg oppslutning om barnevaksinasjon

innenriks

Noreg ligg i verdstoppen når det gjeld delen barn som er vaksinerte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er ikkje noko som tyder på at oppslutninga er fallande dei siste åra.

– Dei aller fleste barn og unge i Noreg får dei vaksinane som er anbefalte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det blir gjort ein formidabel innsats av helsesjukepleiarane i kommunane over heile landet, noko vi trur er mykje av forklaringa på dei gode tala, seier seniorrådgivar Evy Dvergsdal ved Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Dekninga er stabilt høg for alle dei seks årskulla som er med i statistikken. Den første dosen med vaksine mot meslingar, kusma og raude hundar blir vanlegvis gitt ved 15 månaders alder. Tal frå vaksinasjonsregisteret viser at 96 prosent av barna har fått første dose når dei fyller to år.

– Fleire europeiske land har aukande førekomst av meslingar. Den høge vaksinasjonsdekninga i Noreg gjer at det er liten risiko for større utbrot med meslingar her til lands, sjølv om vi ser enkelttilfelle også her, seier overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttet.

